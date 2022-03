Victorieuse de la mass start d’Olso, dimanche midi, la Française Justine Braisaz-Bouchet décroche le premier petit globe de la spécialité de sa carrière, quelques semaines après son titre de championne olympique de la mass start à Pékin.

La skieuse des Saisies, vainqueur de la mass start au Grand Bornand en décembre cette saison, a devancé l’Allemande Franziska Preuss et la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, qui avait assuré samedi à l’issue de la poursuite le gain de son premier gros globe de cristal.

Après une erreur sur chaque tir couché, la Française s’est montrée impériale sur ses deux tirs debout. Le premier pour recoller progressivement sur le peloton d’une dizaine de biathlètes devant elle, le second pour sortir en tête après le dernier passage sur le pas de tir et sceller sa victoire, comme à Pékin il y a un peu plus de cinq semaines.

Oeberg rate le podium de peu

Pour remporter le petit globe de la spécialité, Braisaz-Bouchet était dépendante des résultats d’Oeberg et de Dorothea Wierer, qui occupait la tête au classement de la coupe du monde de la mass start avant cette dernière course de la saison.

L’Italienne et la Suédoise ne devaient pas terminer dans les cinq premières. Wierer a franchi la ligne à la 12e place, tandis qu’Elvira Oeberg a perdu la 4e place de la course pour un tout petit dixième de secondes, devancée au sprint par sa compatriote Linn Persson.