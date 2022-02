JO 2022 EN DIRECT : Eileen Gu survole le halfpipe...Grosses chances en ski cross et biathlon...

2h15: What do we want? Des médailles! When do we want them? Noooow

C'est parti chez Twenty. Bon, il va falloir patienter un peu, et les chances de médailles françaises seront pour le liveur matinal à Paris. Voici les principaux horaires:

- 2h30: la finale de ski halfpipe avec l'intouchable Eileen Gu qui veut récolter sa 3e métaille, après l'or en Big air et l'argent en slopestyle.

- 4h45: qualifs de ski cross, avec nos quatre Français Jean-Frédéric Chapuis, Bastien Midol, François Place, Térence Tchiknavorian (avec les 1/8 à 7h, les 1/4 à 7h35, les 1/2 à 7h54 et la finale vers 8h15)

- 5h10: la demi-finale de hockey hommes Finlande - Slovaquie

- 8h00: le mass start biathlon femmes, avec Julia Simon, Justine Braisaz, Anaïs Chevalier et Anaïs Bescond face à l'immense favorite norvégienne Roeiseland

-10h00: le mass start biathlon hommes, avec Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Fabien Claude