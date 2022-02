JO 2022 - Biathlon EN DIRECT : Casse incroyable de Justine Braisaz championne olympique... Suivez les mass starts avec nous

Yo les biathlix ! C’est le grand jour et le dernier de ces JO 2022 pour les fans de ski et carabine. L’heure des mass start a sonné, et la météo a voulu que les courses féminine et masculine aient lieu le même matin. La première, initialement programmée samedi, a été avancée à la veille en raison des conditions climatiques. Il fera trop froid et le vent sera fort sur le pas de tir, samedI. Donc on fait courir les filles juste avant les garçons. Donc ce live ne contiendra pas une mais deux courses, donc on l’espère, deux fois plus de médailles. Car si Quentin Fillon-Maillet (QFM) et le relais masculin ont brillé, l’équipe féminine déçoit depuis la médaille d’Anaïs Chevalier sur l’individuel en début de quinzaine, et on aimerait bien voir un nouveau podium pour une des Françaises.

>> Départ de la course à 8h