La Française Anaïs Bescond, triple médaillée olympique, a annoncé vendredi qu’elle mettrait un terme à sa carrière à l’issue de la dernière étape de la Coupe du monde de biathlon, qui se termine dimanche à Oslo​.

« A quelques heures du départ du dernier sprint de la saison, je dois vous annoncer que ce sera aussi le dernier de ma carrière », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. « Hé oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Ce printemps, je vais ranger ma carabine et je vous assure qu’elle va me manquer. Je serai tout aussi émue dans les prochains jours en portant mes derniers dossards sur ce site qui m’a vu débuter en Coupe du monde. »

8 podiums lors des Mondiaux

Agée de 34 ans, Anaïs Bescond a été un pilier des Bleues, débutant sur le circuit de la Coupe du monde en 2007 avant de devenir au fil années une titulaire indiscutable du relais français.

Même si elle n’a remporté qu’une seule course en Coupe du monde sur le plan individuel, elle s’est surtout distinguée lors des grands évènements, décrochant trois médailles aux JO de Pyeongchang en 2018 (or du relais mixte, bronze de la poursuite et du relais). Bescond compte également huit podiums aux Championnats du monde dont l’or en relais mixte et l’argent sur l’Individuel en 2016.