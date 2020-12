Biathlon EN DIRECT: Les Bleus pour un premier podium... Le sprint hommes en live à partir de 13h15

Le premier week-end de Coupe du monde de la saison, la semaine dernière, n'a pas souri aux Français. Quentin Fillon Maillet n'est pas passé loin, mais aucun tricolore n'a finalement réussi à monter sur un podium, une première depuis 2014. C'est donc avec un petit goût de revanche que les Bleus se présentent aujourd'hui sur ce sprint, toujours dans la station finlandaise de Kontiolahti. On va savoir si Johannes Boe et les Norvégiens sont vraiment au-dessus ou si la première étape n'était simplement qu'un échauffement.

>> Le temps pour tout le monde de manger et de se prendre un petit café et on se retrouve sur les coups de 13h30 pour suivre ce sprint ensemble...