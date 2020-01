Biathlon EN DIRECT : Les Français boivent la concurrence à Ruhpolding... Quel régal... Suivez le sprint masculin en live avec nous

14h47: Hopopop deux fautes pour Dale sur ce premier tir debout ! Ca va tout changer cette affaire. Et pendant ce temps-là, Martin Fourcade réalise un tir parfait.

⚠️ New leader, @martinfkde faster than Dale at the first range as the Norwegian missed twice in standing #RUH20 pic.twitter.com/Yx1e5oD9DS