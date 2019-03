Si la médaille d’or a terminé autour du cou de Johannes Boe hier à l’occasion de l’épreuve du sprint, les Français s’en sont plutôt bien tirés, avec notamment une très belle médaille de bronze pour Quentin Fillon Maillet. Pour le reste, avec une cinquième et sixième place pour Simon Desthieux et Martin Fourcade, les tricolores ont de belles chances de podium ce dimanche au moment de s’élancer pour la poursuite hommes. On va croiser les doigts pour que ça se passe au mieux et rêver pourquoi pas d’un coup de mou de la part du Norvégien Johannes. C’est pas beau de souhaiter la défaite des autres, on le sait, mais on ne peut pas s’en empêcher.

>> Rendez-vous vers 16h15 pour suivre le départ de la poursuite hommes.