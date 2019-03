Mondiaux d'Ostersund EN DIRECT: Le relais mixte pour lancer la France? Fourcade partira en dernier... Le live dès 16h

Ils tombent à pic, ces Mondiaux de biathlon d'Ostersund. Pile au moment où on a besoin d'oublier le fiasco du PSG en ligue des champions. C'est donc parti pour dix jours de compet', dix jours de chances de médailles françaises. Honneur ce jeudi au relais mixte composé d'Anaïs Chevalier, Julia Simon, Simon Desthieux aka Karlito la leyenda et Martin Fourcade. Attetntion au scénario de la poisse ultime. On le voit venir gros comme une maison en cette période de lose française: le relais tricolore va se pointer à la deuxième place avant le dernier relais de Fourcade avec l'espoir de la victoire puis tout perdre sur le passage de son habituel sauveur et terminer huitième.

