VIDEO. La machine! Martin Fourcade remporte la poursuite d'Oslo, le 7e Gros Globe est là tout près

Déjà exceptionnelle, la saison 2017-2018 de Martin Fourcade est partie pour rester dans l’histoire. Le triple médaillé d’or des JO de Pyeongchang, battu de peu lors du sprint jeudi, a remporté la poursuite d’Oslo ce samedi, montant sur le podium pour la 18e fois en 18 courses de Coupe du monde cette saison.

With a tactically astute run @martinfkde wins the #HOL18 pursuit ahead of @Fisiofficial's @hoferluki (first podium of the season) and @7ohannesbo who is third despite four misses at the shooting range.



You can rewatch the entire competition on https://t.co/2G53QBmIok pic.twitter.com/DR5h7JwnMx