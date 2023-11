L’apprentissage à la dure pour Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs, lourdement battus pour la deuxième fois de la semaine, 126 à 105 à New York face aux Knicks mercredi. En échec pendant la majeure partie du match (6 points à 1 sur 9 à la fin du 3e quart-temps), Wembanyama a trouvé un peu de réussite pendant la dernière période pour terminer à 14 points (9 rebonds, 2 passes, 1 contre), sans toutefois empêcher la défaite des siens.

Les Spurs s’étaient déjà inclinés à Indiana lundi (152-111) après avoir perdu en prolongation dimanche contre Toronto (123-116), et présentent désormais un bilan de 3 victoires et 5 défaites.

Premier match au MSG pour Victor Wembanyama et … pas le meilleur



Victor finit avec 14 PTS et 9 REB mais reste très maladroit au tir ( 4-14 FG et 0-4 à 3 points )



❌ Les Spurs s’inclinent largement face aux Knicks 105-126

pic.twitter.com/IOwoG7SAqU — First Team (@FirstTeam101) November 9, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« C’est une chance de jouer dans un tel stade (le Madison Square Garden), mais nous avons mal démarré collectivement, on est jeunes, l’équipe la plus jeune de la ligue, on apprend. On va connaître comme tout le monde des séries de défaites, le plus important est de savoir rebondir. On y arrivera bientôt, ça passera par des défaites et des difficultés », a commenté le Français.

« Au moins on apporte de l’énergie. Mais on a un bon potentiel défensif, on a pu le voir notamment à Phoenix. » San Antonio accueille les Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert vendredi puis Miami dimanche.