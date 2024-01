Le dixième succès de Sébastien Ogier au Rallye de Monte-Carlo attendra encore au moins une année. Le Français de 40 ans, octuple champion du monde de la spécialité, s’est classé deuxième de la course, derrière Thierry Neuville.

Le Belge de Hyundai possédait 3,3 secondes d’avance sur le pilote Toyota avant les trois spéciales de dimanche. Il a encore accru son avance, pour terminer avec 16,1 secondes d’avance sur Ogier dans cette première des 13 manches du championnat du monde RWC.

Après 2020, il s’agit de la deuxième victoire en Principauté de Neuville (35 ans) et de la vingtième de sa carrière. Le trentenaire a aussi décroché la « Power Stage » (qui rapporte des points de bonus) et empoche 30 points, soit six de plus qu’Ogier et neuf de plus qu’Elfyn Evans. Le Gallois a terminé troisième du Rallye de Monte-Carlo au volant de sa Toyota.