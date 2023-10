Un commissaire de route du rallye automobile des Cardabelles, en Aveyron, est mort samedi après avoir été percuté par le véhicule d’un concurrent ayant fait une sortie de route, selon les organisateurs de la course. La victime, âgée de 74 ans d’après les pompiers, était en arrêt cardiorespiratoire à l’arrivée des secours qui n’ont pas réussi à la réanimer.

Cet accident, qui a eu lieu à Sainte-Eulalie-de-Cernon, à quelque 25 kilomètres au sud de Millau, a motivé la suspension de la course pour la journée. Lors du même rallye, en octobre 2019, un homme de 19 ans avait été tué et cinq personnes avaient été blessées lorsqu’un véhicule engagé avait fait une sortie de route et fauché des spectateurs.