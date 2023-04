Usain Bolt dépouillé de 12 millions de dollars par une banque jamaïcaine

De passage à Munich pour un rendez-vous avec le docteur Müller-Wohlfahrt, qui s’occupait de lui pendant sa carrière et qu’il consulte aujourd’hui pour se remettre en forme en vue de disputer un match de foot caritatif mi-juin à Manchester, Usain Bolt a accordé un long entretien à L’Equipe, publié ce vendredi. Le recordman du monde du 100m et du 200m y parle de sa vie en Jamaïque, de ses enfants, de sa vision de l’athlétisme d’aujourd’hui et de Manchester United, son club favori.

L’octuple champion olympique raconte également la mésaventure financière qui lui est arrivée récemment et lui a fait perdre la coquette somme de 12 millions de dollars (près de 11 millions d’euros). La faute à une société d’investissement jamaïcaine.

« Boum, d’un coup »

« On a investi dans une banque, un organisme financier. Un placement commencé en 2012. Et cet organisme nous informait régulièrement que tout allait bien, qu’il avait investi dans ceci et cela, que ça grossissait, explique-t-il. Mais à la fin, je me suis fait voler mon argent. Boum, d’un coup, ils annoncent que tout a disparu. "Pardon ? Que voulez-vous dire par tout a disparu ?" "L’argent a disparu…" »

L’affaire est désormais aux mains de la justice. La société d’investissement est sous le coup d’une enquête du gouvernement jamaïcain et du FBI. Dubitatif sur le fait de revoir un jour son argent, Bolt rassure : il n’est pas au bord de la faillite. « On a été suffisamment malin pour diversifier nos investissements », dit en souriant celui qui est toujours - entre autres choses - ambassadeur de Puma, la marque qui l’a accompagné toute sa carrière. Et qui lui verse toujours, selon le magazine Forbes, la somme de 10 millions de dollars chaque année.