Athlétisme: Six mois de suspension pour l'entraîneur Pascal Machat, accusé d'agression sexuelle

La FFA a suspendu l'entraîneur Pascal Machat pendant six mois (image d'illustration). — Jeff J Mitchell afp.com

L’entraîneur de demi-fond accusé par une athlète d’agression sexuelle, s’est vu infliger 18 mois de suspension, dont six ferme, par la Fédération française d'athlétisme (FFA). Pascal Machat conteste cette accusation et a « immédiatement » fait appel, a annoncé ce vendredi son avocat, Me Hubert Delarue.

Ancien responsable national du demi-fond chez les jeunes, Pascal Machat est aussi visé par une enquête du parquet de Fontainebleau, pour agression sexuelle, après une plainte déposée par l’athlète Emma Oudiou.

Cette dernière l’a accusé début avril dans un article du Monde de gestes très déplacés, notamment d’avoir posé ses mains sur ses fesses le 26 juillet 2014, alors qu’elle s’apprêtait à disputer la finale du 3.000 m steeple des Championnats du monde juniors à Eugene, aux Etats-Unis.

Plainte pour dénonciation calomnieuse

Le Monde avait alors révélé l’existence d'une autre plainte, pour viol cette fois, contre l'entraîneur Giscard Samba, qui a sous son aile les hurdlers Dimitri Bascou et Aurel Manga. L’affaire a remis en lumière le problème des violences sexuelles dans le sport et la difficulté pour les victimes à dénoncer ce type de faits.

Pascal Machat a contesté les accusations et son avocat a indiqué avoir déposé plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse contre Emma Oudiou.

« En sanctionnant, même modestement, sans la moindre preuve sérieuse, et après avoir écarté tout fait d’agressions sexuelles, la FFA a porté gravement atteinte à l’honneur de Monsieur Pascal Machat », a indiqué son avocat dans un communiqué. « C’est une décision tout à fait scandaleuse », a-t-il ajouté.

La FFA s’est refusée à tout commentaire, « par respect pour les délais de procédure ». C’est sa commission disciplinaire qui a rendu la sanction et l’appel sera examiné par sa commission d’appel.