Athlé: Le président de l'US Créteil veut la suspension de l'entraîneur Giscard Samba, accusé de «viol»

Le président général de l'Union sportive de Créteil, Camille Lecomte, a demandé mardi aux dirigeants de la section athlétisme de son club de suspendre «à titre conservatoire» son entraîneur Giscard Samba, accusé de viol par une de ses anciennes sprinteuses.

Entraîneur phare de l'US Créteil (Val-de-Marne), Giscard Samba est l'objet d'une enquête, tout comme Pascal Machat, entraîneur national responsable des jeunes pour le demi-fond, lui aussi mis en cause pour agression sexuelle. Des accusations sans précédent qui ont ébranlé l'athlétisme français.

L'US Créteil «a pris connaissance des différentes accusations portées à l'encontre de l'un de ses entraîneurs d'athlétisme et de l'ouverture d'une enquête», a fait savoir Camille Lecomte dans un communiqué publié mardi soir, dans lequel il ne cite jamais le nom de Giscard Samba.

«Considérant les faits avec le plus grand sérieux, tout en étant attachée au principe de la présomption d'innocence et afin de préserver la sérénité du club et de ses adhérents, l'US Créteil Générale demande aux responsables de l'US Créteil Athlétisme de suspendre l'entraîneur, à titre conservatoire, de toutes ses fonctions», a poursuivi le dirigeant.

«L'US Créteil, club fondé en 1936 (...) demande à tous ceux qui portent ses couleurs - athlètes comme entraîneurs - un professionnalisme de chaque instant», conclut M. Lecomte.

Dans ces deux affaires, révélées par Le Monde, les plaintes des athlètes ont poussé la justice à lancer des investigations.

Le parquet de Créteil vient d'ouvrir une enquête pour «viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel» à l'encontre de M. Samba, après avoir reçu mi-mars un signalement de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Une de ses anciennes sprinteuses, aujourd'hui âgée de 21 ans et qui souhaite rester anonyme, l'accuse de faits qui se seraient déroulés entre «avril et juillet 2016», selon le parquet. La police judiciaire du Val-de-Marne est chargée d'éclaircir l'affaire.