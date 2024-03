L’histoire derrière la folle vidéo de Doumbé à l’hôpital avant d’affronter Baki

Le showman a encore frappé. Cédric Doumbé, sans discussion possible la plus grande gueule du MMA français, sait faire monter la sauce comme personne avant ses combats. Opposé ce jeudi soir à Baysangour « Baki » Chamsoudinov à l’occasion du deuxième événement de la Professionnal Fighters League (PFL) organisé à Paris, l’ancien kick-boxeur a mis les petits plats dans les grands avec une vidéo de près d’un quart d’heure dans laquelle il prépare le trajet en ambulance de son futur adversaire, depuis l’Accor Arena de Berçy à la Pitié Salpétrière, une fois qu’il l’aura dépiauté.

On connaissait le goût pour le chambrage de Doumbé, mais là, le concept est poussé à un niveau rarement atteint. Jamais, même. « Oui, je pense que c’est du jamais-vu », répond en souriant le manager du combattant franco-camerounais, David Foucher. Les deux hommes se sont bien marrés à préparer tout ça. Cherchant un nouveau concept après le fameux matelas « Bonne nuit Jordan » qui avait marqué les esprits lors de son combat remporté au Zénith en 9 secondes face à Jordan Zebo en septembre, ils ont cette fois vu plus grand.

La troisième idée est la bonne

L’idée est en réalité venue après un coup de fil d’un ancien client de David Foucher, un déménageur fan de Doumbé qui leur propose le prêt d’un camion « si jamais vous voulez faire des trucs marrants », retrace le manager. Les idées fusent à partir de ce point de départ : d’abord celle de coller des têtes de Baki sur le camion et sur des cartons de déménagement, avant d’aller à la MMA Factory trouver le futur adversaire et « de le sortir de là ». « On voulait lui dire qu’on le prenait avec nous, qu’avec nous il serait entre de bonnes mains », dit Foucher, alors que le clan Doumbé est en guerre avec la structure de Fernand Lopez.

Bien, mais peut mieux faire. Vient alors l’idée d’un corbillard, vite repoussée car hors limite du trash. « Ce n’était pas du tout subtil, ça ne nous représentait pas. Et juste quand on se dit ça, on voit une ambulance passer. On s’est regardé et on a su que c’était ça », poursuit le manager, depuis cinq ans aux côtés du combattant après s’être notamment occupé de la comm de Michel et Augustin.

Le médecin providentiel

Le concept trouvé, ne reste plus qu’à dérouler le scénario. Les scènes à Bercy, où ils font entrer le camion dans la grande salle après accord des organisateurs, et puis à l’hôpital. Là, ils ont une chance folle. « Je reçois un mail d’un docteur qui dit qu’il aime ce qu’on fait, qu’il est médecin, réanimateur du PFL et dispo pour tourner un petit truc marrant. Il a tout de suite adhéré, et nous a trouvé une clinique pour qu’on puisse tourner dans de bonnes conditions. » Bingo.

Impossible de faire ses affaires au sein de la vraie Pitié-Salpétrière, bien sûr, le show a ses limites. « On aime rire, mais on ne veut déranger personne. Les urgences, c’est quelque chose de grave », convient David Foucher. Le cours de réanimation se déroule donc à Boulogne. Au final, tout était plié en moins de deux semaines, jusqu’à la diffusion sur la chaîne Youtube le 3 mars. Pour les fans, sachez les multiples références à des films ou programmes cultes, comme Star Wars, H, C’est pas sorcier ou le Flic de Beverly Hills viennent du monteur, pas la personne la moins importante de la bande.

Il n’y a aucune animosité avec BAKI les amis, nous sommes des sportifs, ce n’est pas la rue.

On va entrer dans l’arène , je vais l’éteindre et c’est que du sport.

Depuis, c’est le déferlement sur les réseaux sociaux, la fanbase de Cédric Doumbé est conquise, et même au-delà. La vidéo compte plus d’1,4 million de vues en à peine quatre jours. L’équipe Doumbé a vu juste, encore une fois. La recette du succès selon David Foucher ? « Cédric, c’est le meilleur sur la comédie, l’impro, le divertissement, les punchlines, le show. Il n’y a pas besoin de deux prises avec lui. Moi je lui ai apporté ce concept de vraie campagne de comm, un truc sur le temps long, pas juste un one-shot et on ferme. C’est ça qu’on arrive à faire et que les autres combattants n’ont pas, on réfléchit global. »

Et à ceux qui se diraient que l’ancien champion du monde de kick-boxing y passe trop de temps, la réponse est simple : il ne serait pas le combattant qu’il est sans tous ces à-côtés qui font le sel des sports de combat. « Lui, entraînement-manger-dodo, ça ne l’intéresse pas. Le show le nourrit, lui donne de l’énergie, et le met dans le combat aussi. C’est ça qui le fait vibrer, assure son conseiller. Après, c’est un équilibre à trouver. Moi-même parfois je lui demande s’il ne pense pas qu’on va trop loin. Mais c’est bon pour sa santé mentale aussi de faire autre chose qu’être dans la prépa pure. Et quand il faut s’entraîner, il est là croyez-moi. »

« Les bénéfices sont dans les risques »

Quant au retour de bâton en cas de défaite, il faut partie du jeu, tout le monde en est bien conscient. « Il se fera défoncer, il le sait, mais les bénéfices sont dans les risques, et il adore les risques, considère David Foucher. Mais ce mec-là est un extra-terrestre. Je serais incapable de gérer ne serait-ce que 3 % de la pression qu’il a. Sa force mentale est incroyable. » Pas stressés pour deux sous à quelques heures du combat, les deux hommes viennent tout juste de finaliser l’entrée de Doumbé dans la salle. Mais ça, il faudra patienter jusqu’aux alentours de 22h30 pour le déguster.