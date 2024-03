Doumbè pousse le chambrage à l’extrême avant son combat contre Chamsoudinov

Star Wars, Power Rangers, C’est pas sorcier ou H, il y a un paquet de clins d’œil délirants dans la vidéo partagée dimanche soir par Cédric Doumbè sur sa chaîne YouTube. Avant son combat très attendu contre le Tchétchène Baysangur « Baki » Chamsoudinov, jeudi (23 heures) à l’Accor Arena de Paris-Bercy, le combattant franco-camerounais a sorti le grand jeu, avec 14 minutes d’un chambrage XXL.

« On va manger l’alligator de la Tchétchénie », lance d’emblée Cédric Doumbè dans sa vidéo intitulée « On a vérifié tous les angles morts Baki ». Le fil rouge ? Préparer le trajet en ambulance de son adversaire de la semaine entre Bercy et l’hôpital de la Pitié Salpêtrière (Paris XIIIe). Le tout avec un véhicule bien spécial, « Doumbè ambulance », qui porte sur sa carrosserie les mentions « Bakiii, t’es mort » et « Bonne nuit Baki ».

« On va aller préparer ta chambre »

« On va juste vérifier l’ambulance, lance le combattant de 31 ans, qui n’en est pas à son coup d’essai niveau "dinguerie" sur le web. Tout est bien installé, il y a bien les compresses, l’électrocardiogramme, l’électroencéphalogramme, pour vérifier la bonne santé de Baysangur. Je suis un altruiste. » Alors en train de gambader à l’image dans l’Accor Arena, il lance : « Cinq minutes de ton temps, c’est tout ce que je te demande Baki. Sprawl dans ta tête, boum esquive, KO, je te mets en PLS, le médecin te prend en charge. »

Et là, on passe un cap dans le délire, puisque Cédric Doumbè bondit au volant de l’ambulance et file réellement à la Pitié Salpêtrière. « On va aller préparer ta chambre. Chouchouté, nourri, blanchi, logé, bon tu ne pourras pas trop te nourrir parce que tu seras quand même dans un état critique », glisse-t-il ensuite. Déterminé à réserver « la plus belle chambre pour Baki » auprès de l’accueil pour « la nuit du 7 mars », le Franco-Camerounais enchaîne les punchlines.

« L’AVC, l’association des victimes de Cédric »

« Ils font même de l’esthétique ici. On pourra ouvrir ton œil gauche, qui est souvent fermé », lâche-t-il notamment, avant d’apprendre à intuber un patient au bloc opératoire, en tenue de circonstance, aux côtés de Vincent, « l’anesthésiste officiel du PFL [Professional Fighters League] ».

« Baki fait partie de l’AVC, l’association des victimes de Cédric », se marre notre phénomène d’entertainment. « Baki, j’espère que tu t’entraînes. Et même si tu t’entraînes, ça sert à rien, ça ne va rien changer », assure enfin Cédric Doumbè. Ne tient-on pas là le plus gros chambrage médiatique de l’histoire du sport professionnel ?