Baki contre Doumbé, l’autre combat sur les réseaux sociaux

Fan de sports de combat ou non, difficile de passer à côté à côté de l’engouement brûlant autour du combat de MMA français le plus attendu de l’année : Cédric Doumbé, « The Best » contre Baysangur Chamsoudinov, aka « Baki ». Prévu jeudi 7 mars à l’Accor Arena, le combat a en réalité déjà démarré depuis des mois sur les réseaux sociaux.

En janvier 2023 déjà, peu de temps avant son combat contre le Brésilien Alexander Mikael (victoire par décision unanime), Baki est interrogé par RMC Sport sur un potentiel combat face à Doumbé. Le jeune homme de 22 ans répond alors qu’il envisage une victoire « sans problème ». Cédric Doumbé, 31 ans, qui sort d’une brillante carrière en kickboxing (sept titres de champion du Glory, la principale ligue de kickboxing), répondra peut de temps après sur ses réseaux sociaux. Dans une vidéo, « The Best » affirme avec un air moqueur : « les interviews […] c’est bien. Mais quand tu prends une patate dans la tête, de Cédric Doumbé, avec des mitaines taille quatre… Certes t’auras toujours la même tête, mais à l’hôpital ! »

#LaRealite 🎤 🤷🏽‍♂️c'est @CedricDoumbe qui décide ‼️ pic.twitter.com/Aysxn0KbUF — Cédric Doumbè (@CedricDoumbe) January 23, 2023

Depuis cette jolie saillie, la rivalité n’a jamais cessé de grandir avec Doumbé et Baki, à coups de tweets interposés et de clashs (plutôt bon enfant malgré tout) sur le Web. Et si les rumeurs, alimentées par les deux combattants, allaient bon train depuis des mois concernant un possible affrontement, l’annonce officielle a tout de même créé la surprise. Le 17 janvier, Cédric Doumbé lâche la date sur son compte X (Twitter), aujourd’hui suivi par plus de 364.000 followers.

Contrat Signé 📝

DOUMBE 😈VS BAKI 😑

Vous connaissez maintenant l’identité de ma prochaine victime.

JEUDI 7 MARS

ACCOR HOTEL ARENA

Les Amis, quand je promets une boucherie vous savez très bien que j’assume toujours.

Contrat Signé 📝

DOUMBE 😈VS BAKI 😑

Vous connaissez maintenant l'identité de ma prochaine victime.

JEUDI 7 MARS

ACCOR HOTEL ARENA

Les Amis, quand je promets une boucherie vous savez très bien que j'assume toujours.

Ça va être une exécution publique, il va vraiment comprendre ce… pic.twitter.com/6NRycZTfeG — Cédric Doumbè (@CedricDoumbe) January 18, 2024

Doumbé coiffe ainsi Baki au poteau. La veille, il avait annoncé sur son compte X (112.000 followers) qu’il allait faire une annonce importante. Baki se rattrape le lendemain, annonçant lui qu’il enverra « envoyer ce vieux monsieur à la retraite ». Un Doumbé qu’il trouve d’ailleurs « surcoté ».

Je vais envoyer ce vieux monsieur à la retraite les amis, il s'est surestimé sur ce coup — Baki Hanma (@BaysangurHanma) January 18, 2024

Le clash entre les deux combattants a surtout lieu sur X, où leurs communautés de fans sont les plus actives et prennent, elles aussi, part au « combat ». Baki, qui doit son surnom à Baki Hanma, héros du manga éponyme mettant en scène l’ascension d’un jeune fan d’arts martiaux aux capacités hors du commun, retweetera par exemple une animation réalisée par un fan reprenant un mème en vogue tiré de l’animé Akakichi no Eleven. On y entend un extrait d’une interview dans laquelle Baki explique : « actuellement dans le MMA les champions, à ce que je sache, même dans le top 5 top 10, il y en a aucun qui s’appelle Cédric Doumbé. Donc l’accomplissement de battre les champions, oui, c’est quelque chose de bien, mais il n’y a pas d’accomplissement en battant Cédric Doumbé » (et bam, prends ça).

Le « trash talking » participe à faire monter la pression

Ce mème avait déjà été utilisé quelques jours plus tôt par un Cédric Doumbé qui a déjà assuré que son nom n’avait « rien à faire » avec celui de Baki « dans la même phrase ». « The Best » avait posté sur son compte TikTok, où il est très actif et suivi par plus de 309.000 internautes (76.000 followers pour Baki), une animation similaire, mais cette fois en sa faveur.

Il faut savoir que Cédric Doumbé se démarque par une stratégie particulièrement axée sur le clash, qui avait déjà fait ses preuves avant son combat contre Jordan Zebo. A l’époque, le trentenaire avait réussi à imposer son slogan « Jordan, t’es mort ! », scandé par la foule juste avant le début du combat. Dans le cadre du combat avec Baki, la technique est la même : Doumbé ne perd pas une occasion pour provoquer son adversaire, parfois en répondant directement à ces tweets, comme ici.

Baysangur Chamsoudinov affiche, lui, une posture plus en retrait, se moquant même parfois les répétitions dans les piques de Doumbé, où le fait qu’il « passe un temps fou pour dire n’importe quoi » après avoir parodié une de ses publications.

C'est en écrivant comme lui que j'ai compris qu'il passe un temps fou pour dire n'importe quoi🤣 https://t.co/bdJq2saEpn — Baki Hanma (@BaysangurHanma) February 10, 2024

Cette position est revendiquée par Baki jusque dans ses interviews. Récemment invité dans l’émission Clique, il a commenté la pression liée au « trash talking » : « je pense que la meilleure chose à faire, c’est de rester lucide. C’est quelque chose que j’arrive bien à faire, à dissocier les choses. Bien sûr il y aura des gens qui crient, ''Baki t’es mort'', mais ça fait partie du truc […] Moi mon adversaire il y en aura qu’un seul, et il sera avec moi dans la cage. »

Reste que le « trash talking » participe à faire monter la pression, à susciter l’engouement des fans autour du combat. Et ça marche : les places 200.000 places pour le combat du 7 mars, organisé par une Professional Fighters League (PFL) américaine qui monte en puissance, ont été vendues en vingt minutes. Et Doumbé de commenter dans la foulée en story Instagram et sur X : « Même Beyonce elle fait pas ça. »