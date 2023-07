MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Universal + et encore Paramount +… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

« Les fleurs sauvages », avec une Sigourney Weaver plus touchante que jamais

La langue des fleurs en dit parfois beaucoup sur le monde. Dans Les Fleurs sauvages, à retrouver sur Prime Video le 4 août, Alice Hart, une petite fille de 9 ans, voit ses parents périr dans l'incendie de sa maison. Elle est accueillie dans le refuge pour victimes de violences conjugales tenue par sa grand-mère, June (Sigourney Weaver), une cheffe de clan rebelle et rugueuse. Alice se libère de ses traumatismes dans cette ferme de fleurs où le langage symbolique prend le dessus sur la parole et où chaque recoin recèle des secrets bien enterrés. A travers le long travail de reconstruction d'Alice, la fillette va peu à peu se mettre en quête de la vérité, quitte à se heurter à la face obscure de sa famille. Aussi poétique que mystérieux, c'est la série de l'été à ne pas louper.

« The Bear », le retour d'un succès critique

Dans la saison 2 de The Bear, disponible le 16 août sur Disney+, Carmy, Sydney et Richie décident de rénover la sandwicherie. Pendant les travaux, chacun s’efforce d’assumer les erreurs passées. Après une saison 1 ultra encensée par la critique où Carmy tentait de relancer le restaurant familial à la dérive après la mort de son frère aîné, on retrouve des personnages dépassés par une nouvelle vague de problèmes liés à l'ouverture d'un restaurant. Le monde de la gastronomie n'a jamais été aussi télégénique et palpitante qu'avec The Bear. Un must see.

« Ahsoka », le retour de la (pas) Jedi

Les séries Star Wars de Disney+, The Mandalorian en tête, ont pris l'habitude de séduire à la fois les vieux fans de la saga et les plus jeunes. Ahsoka ne devrait pas faire exception. Toujours produite par Dave Filoni et Jon Favreau, la série est un spin-off de The Mandalorian centré sur le personnage d'Ahsoka Tano (Rosario Dawson). Cette Jedi (qui a cependant quitté l'Ordre) est un des personnages fétiches des fans qui ont exploré l'univers étendu de Star Wars, à savoir les séries animés, jeux vidéo et romans. Héroïne forte mais complexe, Ahsoka incarne notamment l'espoir d'une féminisation salvatrice de la saga. Si en plsui la série est réussie...

« One Piece », le célèbre manga adapté en live action

Une aventure de pirates en prises de vue réelles. Inspiré de la série du manga culte signé Eiichirō Oda, One Piece est une aventure unique en son genre. Monkey D. Luffy a toujours rêvé d'une vie de liberté. Il quitte son village à la recherche d'un trésor mythique, le One Piece, pour devenir le roi des pirates. Luffy devrait s'entourer d'un équipage et dénicher un navire pour trouver le trésor. Une épopée fantastique attendue au tournant. Rappelons que One Piece est le manga de tous les records avec plus de 100 tomes publiés et des millions d’exemplaires écoulés à travers le monde. Le rendez-vous est pris pour le 31 août sur Netflix. A vos agendas!

Le calendrier des diffusions en France

2 août

Camp Kikiwaka, saison 4, sur Disney+

3 août

La mort à nu, sur Paramount +

Heartstopper, saison 2, sur Netflix

La défense Lincoln, saison 2 (Partie 2), sur Netflix

4 août

Les Fleurs sauvages, sur Prime Video

Fatal seduction, volume 2, sur Netflix

5 août

Edmund Kemper : L’ogre de Santa Cruz, sur Discovery

8 août

Only murders in the building, saison 3, sur Disney +

9 août

High School Musical : La Comédie Musicale, saison 4, sur Disney+

Les pouvoirs de l’ombre, sur Disney+

Strange Planet, sur AppleTV+

10 août

Painkiller, minisérie sur Netflix

11 août

Cruel Summer, saison 2, sur Prime Video

16 août

American Dad, saison 19, sur Disney+

The Bear, saison 2, sur Disney+

L’élu, sur Netflix

Johnny Depp Vs Amber Heard, série documentaire sur Netflix

18 août

A découvert, saison 1, sur Prime Video

Gunns & Gulaabs, saison 1, sur Netflix

19 août

Grey’s anatomy, saison 19, sur Disney+

23 août

Ahsoka, saison 1, sur Disney+

Invasion, saison 2, sur AppleTV

The Good Doctor, saison 5, sur Disney+

Bardot, sur Netflix

24 août

Croisement Gaza - Bd Saint Germain, sur OCS

Comedy Chaos, sur Netflix

Baki Hanma : The Father VS Son Saga, série animation, saison 2 (Partie 2), sur Netflix

Ragnarök, saison 3, sur Netflix

25 août

Icarly, saison 3, sur Paramount +

A la recherche de Carlos Ghosn, série documentaire sur AppleTV+

28 août

Les filles du feu, sur France 2

Princess Power, série animée, saison 2, sur Netflix

31 août

One Piece, en live action, sur Netflix