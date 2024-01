En ce moment, l’extrême droite et le sport, c’est un peu comme un (mauvais) tube de l’été en plein hiver. La lecture aléatoire de votre smartphone commet l’irréparable en lançant le titre. Vos réflexes aiguisés vous permettent de couper la musique en quelques secondes. Mais le mal est fait, impossible d’enlever la mélodie de votre tête. Comme pour illustrer cette image, il y a quelques mois, l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles a adoubé Jean Dujardin et le capitaine du XV de France Antoine Dupont, censés incarner les valeurs de la « France rugby ».

L’entêtante musique de l’extrême droite a continué à cracher quelques notes, mais sur un autre terrain : le Mixed Martial Arts (MMA), un sport mêlant plusieurs techniques de combat, où les combattants s’affrontent dans des cages. Non contents de s’être fait éconduire par un rugbyman et un acteur, d’autres militants ont tenté de s’approprier le succès d’un des meilleurs Français de la discipline : Benoît Saint-Denis.

Surnommé « God of War », en référence à son passé de militaire dans les forces spéciales, BSD, âgé de 28 ans, est un athlète blanc, fervent catholique. Comme le rappelle Libération, le groupuscule identitaire Argos, collectif d’ultradroite né des cendres de Génération identitaire, y a vu une aubaine. Leurs militants ont voulu s’approprier l’image du combattant en lançant un jeu-concours sur X en novembre dernier, à la veille d’un combat du Français à New York. « Nous en avons marre », a dénoncé sa femme Laura dans le quotidien de gauche.

« On ne veut pas calculer ça, et en même temps, il ne faut pas se laisser faire »

Près de deux mois après, la colère n’est pas retombée dans le clan de BSD. « Quand tu deviens un personnage public, il y a toujours de la récupération. Nous, on a zéro contact avec ces gens. On ne veut pas calculer ça, et en même temps, il ne faut pas se laisser faire », confie à 20 Minutes Daniel Woirin, l’entraîneur du champion français.

L’indignation se mêle aussi à de la résignation. « La tentative de récupération, c’est aussi arrivé à Matthieu Leto Duclos, un autre de mes combattants. Il n’est pas aussi connu, donc ça n’a pas pris les mêmes proportions, coupe le coach aguerri, qui a notamment exercé au Brésil et aux Etats-Unis. On veut rester dans notre bulle du combat, mais c’est compliqué de gérer tout ça. »

Popularité du MMA en France, affirmation d’une certaine masculinité… Les tentatives de l’extrême droite dans ce sport s’expliquent pour plusieurs raisons, éclaire Jérôme Beauchez, professeur de sociologie et d’anthropologie à l’université de Strasbourg. « La confrontation physique et l’habileté au combat ont toujours été, dans ces milieux-là, une propriété distinctive et nécessaire pour affirmer une certaine forme de masculinité, avance le chercheur, auteur de L’empreinte du poing : la boxe, le gymnase et leurs hommes (éditions EHESS). Quand vous avez des figures combattantes et dominantes parmi ceux qu’ils identifient comme blancs, ça peut servir de totem de ralliement. »

D’autant que les deux combattants de la « Team Woirin » ne sont pas les seuls combattants français de couleur blanche à avoir subi une tentative d’hameçonnage. L’an dernier, Paul Denis Navero, espoir montant de la discipline, participe à plusieurs combats à l’YFC, une ligue amateur, face notamment à des combattants français d’origine tchétchène. Argos*, qui trouve que le jeune homme « incarne notre idéal civilisationnel et combattant », l’encourage dans un tweet, l’estimant « pris pour cible par des immigrés musulmans ».

View this post on Instagram A post shared by @pauldenisnavero

Avec ces tentatives de récupération politique, « on s’éloigne complètement du sport »

Un soutien malvenu et une flopée de commentaires racistes sous ses vidéos de combat

qui poussent l’athlète de 21 ans à une mise au point sur Instagram, en août dernier. « Je suis là pour le sport, je suis là pour vous partager mon évolution, pour vous donner ma passion du MMA. Je m’en bats les steaks de qui est en face de moi, que ce soit un renoi, un rebeu, peu importe son origine ou sa religion, on est là pour l’amour du sport. Je vois sur TikTok qu’il commence à y avoir une haine qui se développe, je ne veux pas faire du communautarisme, je ne veux pas être l’ambassadeur de l’extrême droite. »

Aujourd’hui entraîneur de la Snake Team, Cyrille Diabaté cumule plusieurs décennies d’expérience dans ce sport légalisé en France il y a à peine quatre ans. « Tristement habitué » au racisme subi plutôt qu’à la récupération politique, l’ex-champion du monde prend du recul et esquisse une analyse. « J’ai l’impression que les extrêmes veulent récupérer un symbole du mâle alpha en visant notre pratique. Ils veulent jouer sur le fantasme du bare-knuckle [combats à mains nues] et des combats clandestins. On s’éloigne complètement du sport », déplore l’ancien combattant UFC.

Au-delà des souhaits et des actes violents de l’extrême droite « combattante », notamment documentés par Streetpress, Diabaté l’affirme : « Dans l’immense majorité des salles MMA en France, il n’y a pas de politique, juste de l’entraînement. On laisse l’idéologie dans le vestiaire. »

Le vestiaire, justement, un autre « fighter » l’a évoqué. Vainqueur de son compatriote Turpal Younousov le 15 décembre dernier, le Français Axel Sola a profité de l’interview d’après-combat pour y aller de sa mise au point, en affirmant désapprouver « tous les commentaires racistes » envers son adversaire.

« Pour moi Turpal, c’est un compatriote d’origine tchétchène. Je n’aurais jamais atteint le niveau que j’ai aujourd’hui si je n’avais pas eu la chance d’avoir ces gens-là en tant que compatriote, a assuré le Niçois âgé de 26 ans. Je suis très heureux qu’on ait accueilli des gens de cette communauté, qu’ils soient Français. » Une déclaration reçue par une salve d’applaudissements. De quoi couvrir, pour quelques instants, la petite musique de l’extrême droite.

* Le collectif d’extrême droite a répondu à notre prise de contact sur les réseaux sociaux, mais pas à nos questions.