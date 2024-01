Une splendide éclaircie après les galères. Sébastien Loeb s’est rassuré mardi en remportant la quatrième étape du Dakar 2024 en Arabie saoudite, dans la catégorie auto. Le pilote Prodrive sortait d’une journée noire : trois crevaisons avec une arrivée à plus de 22 minutes du vainqueur.

Le terrain était moins rocailleux mardi pour la spéciale entre Al-Salamiya et Al-Hofuf (299 km). « C’était important de se remettre dedans, a affirmé le nonuple champion du monde de rallye. Surtout qu’on va arriver sur des grosses étapes. Il ne fallait pas être largué. »

Et maintenant, la « demeure du silence »

Avec cette 24e victoire dans le Dakar, l’Alsacien occupe la 6e place du classement général. En quête d’un premier titre après avoir terminé notamment deuxième des deux dernières éditions, il grappille 1 minute et 8 secondes sur le leader du classement général Yazeed Al-Rajhi (Toyota) et 1 minute 22 sur son rival Nasser Al-Attiyah (Prodrive), troisième de l’étape et au général. Dauphin au général, Carlos Sainz (Audi) achève sa course à la quatrième place (+ 5’08”), juste devant son coéquipier chez Audi Stéphane Peterhansel (+ 5’59”).

Après une étape de transition, les pilotes devront être attentifs mercredi lors de la cinquième manche. Ils débarquent dans Empty Quarter, surnommé la « demeure du silence » : 645 km de parcours entre Al-Hofuf et Shubaytah dont 118 km de spéciale, avec beaucoup de sable et de dunes.