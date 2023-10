On ne présente plus le personnage Tyson Fury, grande gueule, grand tout court d’ailleurs, qui a le mérite d’assumer ses propos une fois entré sur le ring. Une fois de plus, le boxeur, champion du monde des poids lourds WBC, invaincu depuis le début de sa carrière professionnelle, a fait le show avant son combat de samedi contre Francis Ngannou, sobrement intitulé « Battle of the baddest ». Lors de la présentation des deux combattants, le Britannique a provoqué le Camerounais, plaisanté avec lui, même. Celui qui « tape les gens pour vivre » n’est pas tombé dans son jeu, et a préféré en rire, comme toujours (lui aussi aurait pu s’appeler bon gamin).

Le Gipsy King est le grand favori de ce combat, tout le monde le sait, lui le premier. Dans l’émission « The Face-Off » retransmise par TNT Sports cette semaine, il compte assumer ce statut en faisant étalage de sa boxe contre Ngannou, qu’il entend punir. « Je vais l’assommer en six rounds. Le pied devant, le bras levé, je vais l’attraper avec un jab punitif, lui mettre 19/20 coups au visage, le casser. Il aura les yeux gonflés et bang K.-O. »

« Je ne sous-estime personne comme ça »

Sûr de sa force, mais respectueux, Fury a de l’estime pour le Camerounais, dont il n’ignore pas le parcours. « Je pense que c’est un grand homme et un athlète très, très fort. Beaucoup de boxeurs se sont vu offrir la chance de se battre contre moi et ils ont dit non. Cet homme a disputé 20 combats, il est passé de sans-abri à champion du monde en six ans, donc je ne sous-estime personne comme ça. »