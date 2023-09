Coupe du monde de rugby EN DIRECT : Un retour d’Antoine Dupont en quart « serait un exploit extraordinaire »… Suivez ce lundi avec nous…

09h36 : Eddie Jones s'excuse auprès des supporteurs australiens

Rien ne va plus pour l'Australie après sa défaite contre le Pays de Galle dimanche (40-6). Les Walabies n'ont plus leur destin en main et pourrait manquer les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby pour la première fois de leur histoire. Leur selectionneur, Eddie Jones s'est d'ailleurs excusé auprès des supporteurs après cette défaite : « Je voudrais m’excuser auprès des supporters australiens. Je souhaite m’excuser et je prends l’entière responsabilité de ce résultat. Cette équipe jeune a tout essayé et mis tous ses moyens. Mais il a manqué de consistance, de précision. C’est très décevant mais félicitation au pays de Galles ».

Le selectionneur australien a également souhaité démentir un départ vers le Japon : « Écoutez, je suis revenu en Australie pour essayer d'aider. Pour le moment, on ne peut pas dire que j'aide beaucoup. Mais je suis fier d'être Australien et je déteste voir le rugby australien se porter aussi mal qu'en ce moment, qui plus est alors que je suis aux manettes. Mais, et ce n'est pas une excuse, il n'y a pas que les Wallabies qui doivent s'améliorer, c'est tout le système du rugby australien qui doit le faire aujourd'hui. Je suis engagé à entraîner l'Australie. Et j'accepte assez mal les commentaires de ceux qui doutent de mon engagement envers l'Australie. »