Coupe du monde de rugby EN DIRECT : Six semaines d'absence pour Antoine Dupont, victime d'une fracture maxillo-zygomatique ?...

09h00 : Bonjour à tous, enfants de la patrie

Lendemain de match des Bleus, lendemain de victoire, comment ne pas être plus heureux ? Et bien, non, la France n'a pas bien dormi, la faute à la blessure d'Antoine Dupont, touché au visage. Fracture, fissure, on devrait en savoir plus dans la journée. Du coup, ce vendredi, on va revenir sur tout ce qu’il s’est passé cette nuit, les réactions, les bobos, les anecdotes. On va aussi préparer le petit Argentine-Samoa des familles, où la douceur ne sera pas de la partie. Et on suivra toute l’actualité de ce Mondial, évidemment, vous en avez l’habitude.