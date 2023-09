Angleterre - Chili EN DIRECT : Le XV de la Rose déroule, les Chiliens ont déjà les mains sur les hanches...

80e : Allez hop rideau, 71-0, écrasante victoire anglaise facxe à de pauvres Chiliens. Je ne sais que dire après de tel match. Vive la Coupe du monde de rugby ? Non, absolument pas. Bref, c'est fini et je ne suis pas mécontent.

74e : Je ne vous cache pas que j'ai hâte que cette boucherie se termine, j'ai envie de commencer l'apéro. Ce soir, c'est crêpes (sur un billig) et cidre maison par ici, et vous ?

66e : Hé ben non, touche immonde et ballon récupéré par les Anglais.

65e : Allez, bonne touche chilienne trouvée à 15 m de la ligne anglaise. Et si, et si ?

: Pendant ce temps, à Paris, choc des cultures (ou des préoccupations) entre manifestants et supporters irlandais. Car oui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un petit match pas trop dégueu ce soir au Stade de France. entre l'Irlande et l'Afrique du Sud.

Quand les manifestants scandent "no justice, no peace", les supporters irlandais chantent "The Fields of Athenry". #manif23septembre #marchepourlajustice pic.twitter.com/uaGg5B3Rmg

43e : Sur la mêlée, le Chili pense obtenir une pénalité, d'abord sifflée par l'arbitre qui se corrige et indique un bras cassé. Les Chiliens choisissent étonnement la mêlée, le pack s'écroule et est pénalisé. Très bonne touche trouvée par les Anglais à 5 mètres de la ligne d'en-but.

40e : Ca passe pour Farrell et voilà l'Angleterre qui mène 29-0 à la pause ! On se retrouve dans quelques minutes mes petits cocos.

31e : Et sans grande surprise, copié-collé de la transformation ratée tout à l'heure par Farrell, l'angle étant vraiment trop élevé pour parvenir à passer entre les poteaux. On en reste à 17-0

Et c'est un copié-collé du premier essai, avec une longue passe sautée côté droit pour Arundell qui aplati d'une main. Plus qu'un essai et ça sera le bonus offensif pour le XV de la Rose.