Droit au panier. Dimanche soir, au Rhenus suite à la victoire de la SIG face à Nanterre 71-57, match auquel il assistait, le chanteur Matt Pokora a confirmé qu’il avait décidé d’investir 50.000 euros dans la SIG, rapporte France 3 Grand-Est. Amoureux de Strasbourg, sa ville, dont il a reçu la médaille d’honneur de la ville en 2018 des mains de l’ancien maire Roland Ries et fan de sport, Matt Pokora a déclaré que cet investissement lui « tenait à cœur » et que cela « le rend très excité. »

Le chanteur a expliqué que sa décision avait été un peu influencée par son ami Tony Parker, ce dernier lui signifiant qu’il avait « une énergie et un truc à apporter au club de ta ville ». Après s’être renseigné sur la situation financière du club auprès d’un des actionnaires Christophe Schalk, Matt Pokora a décidé de s’investir financièrement mais aussi de partager son expérience dans le marketing et le merchandising pour le club.

Et l’artiste voit plus loin encore. Il souhaite aborder, lors de la prochaine assemblée générale du club, la question de la limitation du montant maximum d’investissement prévu par le texte (50.000 euros). Son idée étant d’attirer de plus gros investisseurs pour augmenter le capital du club.