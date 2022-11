Ce n’est pas vraiment une surprise, ni la première fois que le chanteur strasbourgeois Matt Pokora délaisse sa vie californienne ou parisienne pour déambuler dans les allées du marché de Noël de Strasbourg. Amoureux de la ville, dont il a reçu la médaille d’honneur en 2014, le chanteur tatoué a dans la peau le marché de Noël, où son père tient d’ailleurs un chalet.

Fervent soutien de l’évènement Capitale de Noël, événement qu’il est venu défendre ou dont il fait la promo à plusieurs reprises, notamment après l’attentat de 2018, Matt Pokora est de retour. Après avoir, à maintes reprises, témoigné de son amour pour la capitale européenne, en y faisant découvrir en avant-première ses albums, faire le show d’ouverture des illuminations de Noël place Kléber, et même partagé des entraînements avec le Racing dont son père a été, un temps, un des joueurs, Matt Pokora a fait une visite incognito mardi soir.





« Strasbourg je t’aime »

C’est donc en famille qu’il est venu faire découvrir les illuminations et les stands des chalets en compagnie de son père et de ses enfants franco-américains Kenna et Isaiah. « C’est très important pour moi qu’ils s’attachent à leurs racines. Celles de leur mère et les miennes. Vous êtes des enfants du monde mes fils ! Strasbourg je t’aime, pour toujours. Ton fils. » Un commentaire partagé sur une vidéo sur son compte Instagram avec au menu : le grand sapin place Kléber, la rue Mercière devant la cathédrale, la maison du Père Noël rue du Chaudron, l’achat de gourmandises… Une balade en famille d’un Strasbourgeois presque comme les autres.