Tour de France 2023 EN DIRECT : Il se passe rien, venez on a le temps de discuter... Suivez la 18e étape avec nous

126 km : Je complète un peu ma réponse de tout à l'heure sur Vingegaard. En fait c'est « marrant », on se pose toujours des questions quand il n'y a plus qu'un coureur, seul, qui met des trempes à tout le monde. Tant qu'il y avait aussi Pogacar, on se concentrait sur le duel, on trouvait ça magnifique, etc. Mais dès que c'est un seul gars qui écrase tout le monde, ça ne fait plus rire personne. Pas une critique contre quiconque, juste une réflexion que je me faisais.