On l’a vu venir gros comme une maison. Le break de Caroline Garcia au 3e set, immédiatement annulé par Marie Bouskova, sa bête noire, les nouvelles balles de break dans la foulée, les points tout faits vendangés par la tête de série numéro 5… On connaît un peu trop bien Caro et la lose française en général pour comprendre que ces occasions ratées finiraient fatalement par se retourner contre la joueuse française. Ça n’a pas loupé : après un dernier jeu de service à côté de la plaque, Garcia s’incline 7-6 (7/0), 4-6, 7-5 contre la Tchèque au terme d’un match épique à Wimbledon, où elle ne verra pas la 2e semaine.

« Elle a fait son truc, elle ne donne pas de point. Moi, j’ai essayé et à quelques centimètres près, plusieurs fois, ça n’a pas marché », a regretté Garcia qui a perdu ses trois matchs contre Bouzkova dont deux fois à Wimbledon (l’an dernier déjà, la Tchèque l’avait battue en 8e de finale).

Les regrets de Caroline Garcia

« Ça fait mal, surtout que c’est encore un match qui se joue à pas grand-chose que je n’arrive pas à faire basculer en ma faveur », a encore déploré la joueuse française qui ne parvient pas à retrouver son niveau de confiance et de réussite de la deuxième partie de l’an dernier.

« Avec le temps, on va revenir sur le match et voir les choses positives qu’il y a à retirer, parce qu’il y en a », a-t-elle relevé avant de souffler : « Mais ça fait mal ». « Les balles que j’ai ratées et que je n’aurais pas dû rater (…) je les vois en boucle. On a l’habitude, mais on ne s’y fait pas », a-t-elle insisté.









« L’année dernière dans ces moments, j’ai réussi à faire de grandes choses. Cette année pour l’instant ça ne tourne pas en ma faveur mais c’est en continuant que ça tournera », a-t-elle conclu.