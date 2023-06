Le tirage au sort de Wimbledon a dessiné un parcours progressif pour le grand favori Novak Djokovic, qui tente d’égaler le record absolu de 24 titres du Grand Chelem de Margaret Court, alors que chez les femmes, la tenante du titre Elena Rybakina pourrait retrouver Aryna Sabalenka en demies. Si tout le monde rêve de revoir un affrontement entre Djoko et le numéro un mondial Carlos Alcaraz, après l’effondrement physique de l’Espagnol en demi-finales à Roland-Garros, les deux champions vont devoir batailler.

Vainqueur des deux premiers tournois du Grand Chelem de la saison et sept fois couronné à Londres, le Serbe part clairement favori pour sa propre succession. Dans le bas du tableau, il aura tout de même quelques clients, mais le niveau de difficulté devrait monter progressivement.

Le premier adversaire de « taille » (1,96 m) pourrait être le Polonais et tête de série numéro 17, Hubert Hurkacz, demi-finaliste il y a deux ans après avoir battu Roger Federer, en huitièmes de finale. En quarts, un remake de la finale de l’an dernier contre Nick Kyrgios serait envisageable mais probablement irréaliste, étant donné que l’Australien n’a joué qu’un match cette saison, perdu en juin à Stuttgart face au Chinois Yibing Wu.

Alcaraz aura fort à faire

Kyrgios n’a d’ailleurs déjà pas un premier tour facile car, même si le Belge David Goffin a bénéficié d’une wild card, il reste un joueur rusé sur gazon. Pour défier à nouveau Djokovic, Kyrgios devra aussi battre Andrey Rublev, récent finaliste à Halle, au troisième tour, avant d’affronter possiblement en huitièmes le Canadien Félix Auger-Aliassime ou le Kazakh Alexander Bublik, titré à Halle.

Le haut de la moitié de tableau de Djokovic offre aussi quelques noms dont il faut se méfier comme Taylor Fritz et Jannik Sinner, quart de finalistes l’an dernier ou Casper Ruud. En haut du tableau, en dépit de sa récente première victoire sur gazon, au tournoi du Queen’s, Carlos Alcaraz aura fort à faire pour tenir le rang de numéro un mondial qu’il a récupéré. Confronté aux Français Jérémy Chardy au premier tour, il pourrait retrouver Alex de Minaur, qu’il a battu en finale au Queen’s ou Alexander Zverev en 8es de finale.

Au tour suivant, l’Américain Frances Tiafoe, titré à Stuttgart il y a peu, ou Holger Rune se présenterait face à lui, avant de se frotter à Daniil Medvedev ou au Grec Stefanos Tsitsipas en demies, même si ces derniers ne sont pas non plus de grands spécialistes de la surface.

Bas de tableau dense chez les femmes

Chez les femmes, le tirage semble moins équilibré, la moitié de tableau de la numéro un mondiale Iga Swiatek semblant un peu plus dégagée que l’autre. Elle a tout de même sur son parcours théorique jusqu’en finale l’Ukrainienne Elina Svitolina, demi-finaliste sur le gazon londonien en 2019 et qui jouera contre Venus Williams, quintuple championne de Wimbledon au premier tour.

En demi-finales, Swiatek pourrait se retrouver face à la Française Caroline Garcia, numéro 5 mondiale, mais l’incertitude est grande après son abandon en huitièmes de finale à Eastbourne, jeudi, et alors qu’elle n’a jamais franchi les huitièmes à Wimbledon.

Le bas de tableau, lui, est plus dense. Outre Rybakina et Sabalenka, on note la présence de la finaliste de l’an dernier, la Tunisienne Ons Jabeur, mais aussi de la Tchèque Petra Kvitova, deux fois titrées à Wimbledon et récemment couronnée à Berlin, ou de la Lettone Jelena Ostapenko, en forme sur gazon après sa victoire à Birmingham.