Votre émission favorite (si si) revient ce jeudi après-midi, toujours dans un format que vous commencez à connaître : l’interview d’un champion ou d’une championne pendant la première demi-heure, puis un débat enflammé sur l’actu de la semaine.

Ce jeudi, on parlera de Roland-Garros, et plus précisément du cas Novak Djokovic. Le Serbe se retrouve au centre d’une polémique - son sport favori - avec ses déclarations sur le Kosovo. On évoquera ensuite Karim Benzema, tout près de dire oui à un contrat pharaonique en Arabie saoudite.

L’invité Mehdi Marzouki

Mais avant ça, nous recevrons le joueur de l’équipe de France de water-polo Mehdi Marzouki, qui aimerait offrir en 2024 à son sport sa première médaille aux JO depuis… 1928. Il nous expliquera comment les Bleus sont en train de redevenir une nation qui compte dans les bassins.

On vous donne rendez-vous à 17 heures tapantes sur notre chaîne Twitch pour nous suivre et participer avec des questions et des remarques frappées au coin du bon sens, comme d’habitude.