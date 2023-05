Le Grand Prix d’Emilie-Romagne « n’aura pas lieu ce week-end », à cause des inondations qui ont fait au moins cinq morts dans cette région d’Italie, ont annoncé mercredi les organisateurs. La sixième manche du championnat de Formule 1 devait se tenir de vendredi à dimanche sur le circuit d’Imola.

« A la suite de discussions entre Formula One, le président de la Fédération internationale de l’automobile, les autorités compétentes, dont les ministres concernés, le président de l’Automobile club italien, le président de la région Emilie-Romagne, le maire de la ville et le promoteur, la décision a été prise que le Grand Prix n’aura pas lieu à Imola », a annoncé le promoteur de la F1, Formula One, dans un communiqué, sans préciser si la course allait être reprogrammée d’ici la fin de saison.

Le paddock évacué mardi

« Cette décision a été prise car il n’était pas possible d’organiser en toute sécurité l’événement pour nos fans, nos équipes et notre personnel. C’est une décision responsable en raison de la situation que vivent les villes et villages de la région. Cela ne serait pas juste d’accroître la pression sur les autorités locales et les services d’intervention dans une période difficile », poursuit le texte.

Cité dans le communiqué, l’Italien Stefano Domenicali, PDG de Formula One, a estimé que « c’était une tragédie de voir ce qui se passait à Imola et en Emilie-Romagne, la ville et la région où j’ai grandi ». Depuis le début de la semaine, des trombes d’eau s’abattent sur la région et les inondations ont fait au moins cinq morts et des milliers d’évacués, ont annoncé mercredi les autorités. Les activités sur le paddock ont, elles, été suspendues mardi et le personnel sur place a été prié d’évacuer dans l’après-midi par précaution, en raison de la montée inquiétante du niveau d’un cours d’eau proche du paddock.





🔴 Voici la situation sur le circuit d'Imola ! 🌧🌧#F1 #Charles16 #ImolaGP pic.twitter.com/g03pVrkpfV — Charles Leclerc 16 Fan page 🇲🇨 (@Cl16__FanpageFr) May 16, 2023



L’enceinte est sous l’eau

Mercredi, les organisateurs ont demandé dans un premier temps aux équipes et aux journalistes de ne pas se rendre sur le circuit, avant d’annuler l’épreuve. Si la piste elle-même n’est pas inondée, l’enceinte du circuit est, à plusieurs endroits, sous l’eau d’après les photos de journalistes présents sur place.

Le GP d’Emilie-Romagne devait signer le retour de la Formule 1 en Europe et marquer le premier « triple header » (trois GP en trois semaines) de la saison, avant les GP de Monaco et d’Espagne. Au classement général du championnat, Max Verstappen, double champion du monde en titre, est leader avec 14 points d’avance sur Sergio Pérez, son coéquipier chez Red Bull.