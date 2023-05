La fusillade ayant eu lieu mercredi dans une école primaire de Belgrade fait réagir jusqu’en NBA. Le basketteur slovène Luka Doncic, star des Dallas Mavericks, dont une grande partie de la famille est originaire de Serbie, s’est ainsi engagé jeudi à participer au financement des obsèques des neuf victimes de ce drame, explique la chaîne sportive ESPN. Le meneur de 24 ans, sélectionné quatre fois pour le All-Star Game, souhaiterait également financer les mesures de soutien psychologique à destination des enfants rescapés du drame et du personnel de l’école, a précisé ESPN, en citant un porte-parole de la fondation du joueur.

« Je vous apporte à tous mon soutien pendant cette période difficile, a directement déclaré Luka Doncic sur les réseaux sociaux. Par l’intermédiaire de ma fondation, j’explore actuellement toutes les voies pour soutenir à court et long terme tous les élèves, familles et établissements touchés par la fusillade de l’école élémentaire Vladislav Ribnikar. »





Nikola Jokic a également réagi

Huit élèves (sept filles et un garçon) ainsi que le gardien ont été tués mercredi dans cette école primaire de la capitale serbe. Un adolescent de cet établissement, âgé de 13 ans, soupçonné d’avoir préparé en détail cette tuerie, a ensuite été arrêté. « Cette fusillade tragique en Serbie, et la perte de plusieurs vies, dont celles d’enfants innocents, me brisent le cœur », a ajouté Luka Doncic.

Un autre joueur du championnat nord-américain de basket, le Serbe Nikola Jokic, s’est également exprimé. « Il faut prendre soin de tout le monde », a réagi le double MVP des Denver Nuggets, originaire de Sombor, à moins de 200 km de la capitale serbe. « Je suis vraiment désolé par ce que ces familles doivent traverser actuellement, explique le pivot de 28 ans. Je ne me souviens pas d’un tel évènement en Serbie. » Les deux joueurs se sont exprimés avant que les médias serbes ne déplorent l’existence d’une deuxième fusillade, survenue tard jeudi dans la ville de Mladenovac, au sud de Belgrade, dans laquelle huit autres victimes ont perdu la vie.