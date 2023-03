Mauvaise publicité pour Easyjet. La compagnie à bas coût a refusé d’accueillir Japelou, le chien de Timothée Adolphe, vice-champion paralympique du 100 m aux Jeux de Tokyo, pour un voyage prévu cette semaine entre Paris et Toulouse. « La compagnie nous a répondu qu’ils n’acceptaient plus les chiens guide, a expliqué l’athlète malvoyant au Figaro. Nous avons été très surpris. »

En France, la prise en charge est pourtant obligatoire en pareil cas. « Mon sponsor a contacté leurs services pour avoir des explications et on leur a répondu qu’EasyJet était une compagnie anglaise et qu’à ce titre elle n’avait pas à respecter les lois françaises », a affirmé le champion du monde du 400 m et sextuple champion d'Europe, sur 100, 200, 400 et 800 m. Easyjet se serait aussi justifié en assurant que Japelou n’était pas issu d’une école reconnue au niveau international, ce que son maître réfute.

La solution Air France

Pourtant la société, contactée par Le Figaro, a indiqué qu’elle acceptait bien les chiens guides, et qu’une « enquête interne [était] en cours » pour démêler cette triste affaire.





Le sprinteur francilien et Japelou ont fini par rallier Toulouse, où les attendait une opération menée par un partenaire du champion, sur un vol Air France.