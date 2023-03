Avec une large majorité de députés, l’Assemblée nationale a voté en faveur du projet de loi « Jeux olympiques et paralympiques ». Ce mardi, les députés ont adopté ce texte qui comprend un large volet sécuritaire pour préparer et protéger la grand-messe du sport mondial qui se déroulera à Paris et dans le reste de la France à partir du 26 juillet 2024.

Déjà validé au palais du Luxembourg, le projet de loi a été approuvé par 400 voix contre 93, malgré l’inquiétude d’une partie de l’opposition qui le considère comme un cheval de Troie pour renforcer et pérenniser au-delà des Jeux des outils de surveillance de la population, à l’instar de la vidéosurveillance algorithmique.