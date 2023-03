PSG - Nantes EN DIRECT : Nantes égalise, l'ADN parisien reprend le dessus... Suivez le match avec nous...

10h : Yo les footix !

On sera en direct live du Parc des Princes ce soir pour assister à une affiche historique de notre beau championnat entre le PSG et le FC Nantes. Bon, c’est pas aussi alléchant qu’à l’époque de Coco Suaudeau ou Denoueix, mais les Canaris de Kombouaré savent emmerder les gros à la grinta. Combiné au fait que Paris avant les gros matchs de Ligue des champions, c’est jamais trop ça, on n’est pas à l’abri d’une rencontre pénible pour les joueurs de Christophe Galtier. A moins que ces derniers surfent sur leur forme récente et la bonne entente entre Mbappé et Messi pour gagner les doigts dans le nez.

>> Rendez-vous à 20h45 pour le début du live