On peut avoir claqué 32 buts en 32 matchs officiels cette saison et subir une remise en question médiatique comme si on affichait les stats en carrière de Matt Moussilou. Erling Haaland peut définitivement percevoir le changement de dimension qu’il a pris en quittant l’été dernier le Borussia Dortmund pour rejoindre Manchester City. Le décevant match nul (1-1) ramené de Leipzig par l’armada de Pep Guardiola a en effet essentiellement attiré les questionnements autour du fossé qui semble exister entre un groupe collectivement rodé depuis de longues saisons et son nouveau buteur star.









Car comme lors des principales affiches de Premier League (Liverpool, Chelsea, le derby retour contre United et Arsenal), le phénomène norvégien de 22 ans n’a pas marqué pour son premier match à élimination directe de Ligue des champions avec City, en 8e de finale aller en Allemagne. Eteint par le prometteur défenseur croate Josko Gvardiol et surtout isolé de ses partenaires, Erling Haaland n’a au total touché que 25 ballons mercredi soir, dont 7 dans une première période absolument fantomatique. Alors, est-ce déjà vraiment grave docteur ?

« Il n’est pas là pour toucher 70 ballons par match »

Buteur à Leipzig, Riyad Mahrez a donné un avis assez éclairant sur la question au micro de Canal+ : « Erling n’a jamais vraiment touché beaucoup de ballons de toute façon. Le coach veut qu’il soit plus dans le jeu mais c’est un attaquant puissant, qui va vite. On connaît ses qualités et ce n’est pas à lui de décrocher, d’aller chercher les ballons. Il n’est pas là pour toucher 70 ballons par match ». On n’a certes évidemment pas affaire à un Karim Benzema, mais une formation habituée depuis la nuit des temps à jouer sans véritable avant-centre, ou avec un profil beaucoup plus mobile (Agüero, Gabriel Jesus), ne pourrait-elle pas être incompatible avec Erling Haaland, tout monstrueux soit-il dans la finition ?





🗣️"Erling il a jamais vraiment touché beaucoup de ballons" 🫢



🗣️"Erling il a jamais vraiment touché beaucoup de ballons" 🫢

Partagez-vous l'avis de @Mahrez22 ou jugez-vous plus sévèrement la prestation du Norvégien ce soir ?#RBLMCI | #UCL pic.twitter.com/zgTUK6ZvG5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 22, 2023



« Il vient d’un championnat qui valorise les contre-attaques, où ça va d’un but à l’autre. Peut-être qu’il n’a pas choisi le club lui permettant d’exploiter au mieux ses qualités de vitesse », estimait ainsi le célèbre consultant britannique Jamie Carragher il y a quelques semaines. Egal à lui-même, Pep Guardiola, l’autre coupable présumé dans cette affaire évidemment, a vite balayé le débat mercredi soir : « Il s’est adapté à 100 % à Man City. Nous devons le trouver davantage dans le jeu et lui faire les passes. » Après tout, on n’est pas à l’abri d’un triplé du gaillard lors du 8e de finale retour à l’Etihad Stadium.