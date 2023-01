En dix-huit années sur les parquets, c’est la première fois qu’il entendait quelque chose comme ça. Et c’était déjà la fois de trop. Dimanche, lors d’un match de Nationale 2 de basket entre Charleville-Mézières et Metz, le meneur lorrain Loïc Akono (35 ans) a décidé de quitter le terrain après avoir été victime d’une insulte raciste de la part d’un spectateur.

« Lorsque j’étais au sol, un spectateur m’a dit des mots très durs : "Relève-toi bonobo", a-t-il raconté au journal L’Ardennais après avoir fait écho de cette triste séquence sur Twitter. Derrière, au moment où j’ai voulu donner mon ressenti à cette personne, l’arbitre m’a menacé de me mettre une faute technique et j’ai rapidement pris la décision de quitter le parquet. C’est bien dommage d’en arriver là en 2023, mais je ne pouvais pas rester sur ce terrain. »

J'ai décidé de quitter le terrain aujourd'hui à Charleville Maiziere après cette phrase d'une personne dans les gradins « relève toi bonobo » et le comble je me suis fait menacer de prendre une faute technique parce que j'avais des choses à leur dire.. 1/2 — Loic akono ( Lockobarber ) (@Loicak9) January 29, 2023



Loïc Akono, ancien joueur de Pro A, a été soutenu après la rencontre par son entraîneur. « J’espère que cela remontera jusqu’à la Fédération pour ne plus que ça se reproduise », a réagi le technicien, Yoseri Bouallègue. Le président du club local, Luc Torres, s’est rendu dans les vestiaires après la rencontre pour lui présenter ses excuses. « Je n’ai pas entendu ces propos et l’arbitre non plus, mais s’ils sont avérés, je les condamne bien sûr fermement, car ils n’ont rien à faire dans une salle de basket, ni où que ce soit d’ailleurs », a expliqué ce dernier dans L’Ardennais.