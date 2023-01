Olivier Giroud a le sens de l’élégance. L’attaquant de l’équipe de France a raconté, dans un entretien accordé à Canal +, sa déception de voir Karim Benzema quitter le groupe bleu au Qatar. Le Ballon d'Or avait rechuté à l’entraînement avant d’être invité à faire ses valises et sauter dans le premier avion, à l’aube. « Je lui ai écrit un message dès qu’il est parti, puisqu’on n’a pas pu lui dire au revoir et c’était sincère et spontané. Je lui ai dit qu’on était déçu. J’ai été déçu de le voir partir. »





Olivier Giroud s’exprime sur le forfait de Karim Benzema au Qatar. 🇫🇷



Si l’attaquant milanais est conscient d’avoir profité du forfait du meilleur joueur de 2022, il assure ne jamais s’en être réjoui. « Cela m’a profité à moi, mais on ne m’a jamais vu déclarer quoi que ce soit ou dire que j’étais soulagé ou content de le voir partir. Ce sont toujours les mêmes qui essaient de chercher des problèmes dans cette équipe alors qu’il n’y en a pas. »