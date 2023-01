Au Parc OL,

Des picotements de gorge vite insoutenables (merci les gaz lacrymogènes) durant une interview de Jean-Michel Aulas en zone mixte, puis un point presse de Laurent Blanc délocalisé sur la pelouse, vers 23h50, tant l’auditorium lyonnais était devenu inaccessible. Voici les conséquences inattendues provoquées par la huitième défaite de l’OL en Ligue 1, samedi contre Strasbourg (1-2). Car la grande première du nouveau boss lyonnais John Textor a surtout été marquée par des débordements en coulisses, et ce avant même le rocambolesque scénario de cette 19e journée de championnat.









« C’est un sentiment de gâchis parce que dès notre arrivée au stade, notre car a fait l’objet d’une attaque des supporteurs, pointe Jean-Michel Aulas. Il y a eu des actes de violence que je regrette. Quelques minutes avant le match, avoir cette émotion de pétards pétant sous le car, de chocs soudains, je ne suis pas sûr que ça soit compatible avec un grand match comme on s’apprêtait à le faire... »

Un air d’OL-West Ham dans l’après-match

Le président de l’Olympique Lyonnais était d’autant plus désabusé, après cette surprenante défaite, qu’il avait rencontré un groupe de supporteurs, samedi matin, aux côtés de John Textor. « Ça s’était très bien passé et ils devaient rester non violents », poursuit JMA. Il n’est évidemment pas anodin de voir les joueurs de Laurent Blanc subir un accueil aussi musclé de la part de leurs propres supporteurs. Un fait rarissime dans l’histoire de l’OL qui en dit long sur le ras-le-bol des virages, lassés par le déclassement d’un club sans le moindre trophée depuis près de 11 ans, et hors podium en Ligue 1 depuis 2019. « On était conscients de la situation et on savait que seule une victoire pouvait les calmer, a confié sur Prime Video le capitaine Alexandre Lacazette, peu après le coup de sifflet final samedi. On espère qu’il n’y aura pas trop de débordements, même si on comprend leur mécontentement. »





La bagarre. pic.twitter.com/RkzxzWBYn2 — 𝙹𝚘𝚛𝚍𝚊𝚗 𝙿𝚒𝚌𝚘𝚕𝚘 🤟🏻 (@JordanPicolo) January 14, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Il y en a tout de même eu, puisque les agents de sécurité ont dû s’employer, avec des grilles et des CRS en soutien, durant une dizaine de minutes, pour empêcher l’envahissement de terrain de dizaines de supporteurs, surtout du côté du virage nord. Survoltés, ceux-ci semblaient prêts à tout, comme en avril dernier, après le fiasco européen subi contre West Ham (0-3). Cela s’est confirmé une demi-heure plus tard, lorsque près de 100 individus, la plupart cagoulés, ont cherché à retourner dans les travées du Parc OL. Des affrontements ont alors éclaté avec les CRS près du PC sécurité de l’enceinte. Pétards et jets de pierre d’un côté, contre grenades lacrymogènes de l’autre, ce qui a rendu les couloirs du Parc OL irrespirables pendant de longues minutes. La suite de la saison de l’OL (8e), à 19 points de la deuxième place, son objectif avoué l’été dernier, n’est pas loin de l’être tout autant.