OL - RC Strasbourg EN DIRECT : Les virages passent des messages à John Textor… Lyon est dangereux mais manque de réalisme (0-0)...

10h30 : Hellooooooooo tout le monde !

Salut les gens, et bienvenu à tous pour cette affiche qui sent bon le flip d’une saison flop des deux côtés, ce samedi (21 heures). A ma gauche l’Olympique Lyonnais, deuxième budget français et pourtant embourbé, une fois encore, à une huitième place à six points du Losc (7e). L’effet Laurent Blanc tarde à se faire sentir, et la coupure de la Coupe du monde n’a (évidemment) pas suffi à régler les maux de l’OL, qui sont bien profonds. Les deux derniers matchs en Ligue 1 de la bande à Alexandre Lacazette (0-1 contre Clermont et 0-0 à Nantes) n’étaient ainsi pas loin du néant dans le jeu. En face, le RC Strasbourg (19e) va devoir sacrément batailler pour se maintenir dans l’élite, et ce au sortir d’une éblouissante saison 2021-2022 conclue à la sixième place. Julien Stéphan vient d’être débarqué et son ancien adjoint Mathieu Le Scornet a réalisé un joli coup pour sa première sur le banc, mercredi face à Lens (2-2). Allez, on a hâte quand même de voir ce que pareille opposition peut donner. Et surtout de découvrir si cette équipe de l’OL saura apaiser une colère de ses virages qui monte lentement et sûrement, et ce devant son nouveau proprio John Textor, (enfin) à Décines ce samedi.

» On vous donne rendez-vous à 20h45 depuis le Parc OL par ici, avec un coup d’envoi à 21 heures. A tout vite les amis.