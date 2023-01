Biathlon EN DIRECT : Fillon Maillet maintient les Bleus en tête, la Norvège à la ramasse (pour l'instant)... Suivez le relais messieurs

Le week-end de Coupe du monde se poursuit à Ruhpolding, en Allemagne, où après les individuels messieurs et dames, place est faite aux relais. On commence ce vendredi avec les garçons, où la Norvège écrase la concurrence depuis le début de saison. Johannes Boe et Sturla Laegreid dominent les courses individuelles, et c'est la même chose en relais, avec déjà deux victoires lors des deux premiers de l'année à Kontiolahti et Hochfilzen. Les autres nations ont bien du mal à exister, et c'est donc une sacrée mission qui attend aujourd'hui - par ordre d'apparition - Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Antonin Guigonnat et Fabien Claude.

>> Rendez-vous vers 14h15 pour voir si les Bleus vont réussir à renverser ces satanés Norvégiens...