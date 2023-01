Que feriez-vous avec cinq millions de dollars en poche ? Sachez en tout cas que la maison d’enchères Sotheby’s espère vendre au minimum cinq millions de dollars un maillot emblématique de la légende du basket Kobe Bryant, mort tragiquement dans un accident d’hélicoptère en 2020. S’il trouve preneur, et il trouvera, un tel montant exploserait le record de 3,7 millions de dollars, atteint en 2021, pour un maillot de l’icône des Los Angeles Lakers aux cinq titres de NBA et deux médailles d’or olympiques, et tutoierait les sommets pour un article de sport de collection.

Le marché, qui attire désormais richissimes collectionneurs et investisseurs du monde entier, a vu son record d’enchères battu deux fois en 2022 : en mai, un maillot du capitaine de l’Argentine Diego Maradona porté lors de la Coupe du monde de football en 1986, a été acheté 9,3 millions de dollars ; en septembre, un maillot du numéro 23 des Chicago Bulls, Michael Jordan, porté lors de son dernier titre victorieux en NBA en 1998, a atteint 10,1 millions de dollars.

Le maillot porté sur le mythique cliché de 2008

Le maillot jaune et mauve floqué du numéro 24 de Kobe Bryant, mis en vente par un propriétaire qui veut rester anonyme, avait été endossé lors de 25 matchs par le joueur, l’année où il avait été désigné MVP de la saison régulière 2007-2008), selon Sotheby’s. C’est aussi la tunique qu’il avait enfilée le 23 avril 2008, le soir où il fut immortalisé dans un cliché mythique par les photographes célébrant un tir à trois points contre les Denver Nuggets, tenant le maillot à deux mains et hurlant de joie. Une image reproduite sur les murs du monde entier par les street artistes, notamment à Los Angeles.

Son prix d’achat la dernière fois qu’il avait été vendu aux enchères en 2013 ? 18.678 dollars. Selon Sotheby’s, le contexte était différent car, à l’époque le maillot n’avait pas été authentifié comme ayant été porté autant de rencontres, ni comme celui ayant donné naissance à « l’image qui a galvanisé le public après la mort tragique de Kobe ». Tout au long de la saison, « ce maillot a été porté 25 fois, et il a marqué 645 points avec », a souligné Brahm Wachter, qui dirige le département streetwear et objets de collections modernes chez Sotheby’s. L’objet, exposé à New York à partir du 1er février, fait partie d’une vente plus large d’articles de sport de collection sur Internet du 2 au 9 février.