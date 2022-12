« C’est pour toi Kylian, man ». C’est sur une punchline digne des plus grandes rockstars, que notre Gilbert Montagné national conclut une vidéo d’un peu plus d’une minute postée sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il rend hommage au footballeur Kylian Mbappé en chanson. « Oh Mbappé, tous tes buts sont magnifiques, en équipe de France t’es magique… », chante-t-il, sur les airs de son tube Les Sunlights des tropiques.

Une idée qui est venue au chanteur de 70 ans, lors d’une conversation avec son compagnon d’écriture, Didier Barbelivien, comme il l’a raconté sur BFM TV ce vendredi matin : « Je lui dis : "T’as vu, je suis vraiment impressionné par Kylian." Parce que je l’ai regardé le match. À ma façon, mais je l’ai regardé. Il me dit : "C’est dingue que tu me parles de ça, j’ai une idée" Je lui dis d’accord, pour s’amuser. Le lendemain matin, j’ai fait la maquette dans mon studio. Ça m’a fait plaisir. »

Gilbert Montagné se dit même surpris par l’ampleur prise par sa vidéo, alors que « c’était un délire ». Un délire qui est allé jusqu’aux oreilles de Wilfried Mbappé, le père de l’actuel meilleur buteur de la Coupe du monde. « Il a vraiment beaucoup aimé », croit même savoir le chanteur.