LinkedOut bientôt rebaptisé L’Invincible ? Thomas Ruyant a remporté ce lundi à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe la Route du rhum après 11 jours, 17, heures et 26 minutes de course (battant le record de François Gabart datant de 2014 : 12 jours, 4 heures et 38 minutes). Avec ce succès en Imoca, le skipper, dont 20 Minutes est partenaire depuis 2019 – on est trop content pour lui, avouons-le –, signe une deuxième victoire dans l’épreuve après sa première place en 2010 en Class40.





[(PREMIER @ImocaGS🏆)]@ThomasRuyant vient de passer la ligne d'arrivée de la 12e #RDR2022 en vainqueur après 1⃣1⃣ jours 1⃣7⃣ heures 3⃣6⃣ minutes et 2⃣5⃣ secondes.



Il prend la 1ère place de la catégorie @ImocaGS au terme d'un duel haletant avec @CharlieDalin. #RDR2022 pic.twitter.com/4KRAzszKnu — Route du Rhum - Destination Guadeloupe (@RouteDuRhum) November 21, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





C’est également une deuxième victoire prestigieuse d’affilée pour Thomas Ruyant sur LinkedOut après le succès avec Morgan Lagravière lors de la Transat Jacques-Vabre 2021 en Martinique. Prochaine ambition du skipper nordiste et de son équipe TR Racing, le Vendée Globe 2024. Pour le tour du monde, Thomas Ruyant aura un nouveau bateau, qui doit être mis à l’eau début 2023, et son partenaire principal Advens a fait le choix de conserver LinkedOut. TR Racing présentera donc deux bateaux au départ des Sables-d’Olonne.









Avec la victoire de Thomas Ruyant, la Route du rhum est terminée dans trois catégories : les Ultim, succès de Charles Caudrelier, les Ocean Fifty, catégorie remportée par Erwan Le Roux ce dimanche. Trois autres catégories sont encore en course Class40, Rhum Multi et Rhum Mono.