Pour sa première participation à la Route du rhum, et même pour sa première transat sur un Ultim, Charles Caudrelier a créé la sensation jusqu’au bout. Le skipper de 48 ans est en effet devenu, ce mercredi matin, le vainqueur de la prestigieuse épreuve. Parti de Bretagne une semaine plus tôt, il a rejoint Pointe-à-Pitre en 6 jours, 19 heures et 47 minutes, ce qui constitue un nouveau record de course. Alors que mardi soir, il comptait près de 70 milles d’avance sur François Gabart, une nouvelle fois second, comme en 2018 derrière, cet écart s’est clairement resserré lors du si tactique tour de la Guadeloupe.









François Gabart n’avait ainsi plus qu’une trentaine de milles de retard, ce mercredi matin, lorsque Charles Caudrelier a franchi la ligne d’arrivée à bord du Maxi Edmond de Rothschild. Quasiment en tête de la course durant toute la semaine, hormis un passage dans les Açores, le vainqueur du Figaro en 2004 a épaté tout le monde jusqu’au bout par sa maîtrise sur cette douzième Route du rhum. Il inscrit son nom aux côtés de légendes comme Florence Arthaud, Michel Desjoyeaux, Franck Cammas (dont il était l’équipier en 2010-2011 lors de la victoire sur la Volvo Ocean Race) et Loïck Peyron.

Le rôle clé de Franck Cammas dans ce succès

« Etonnamment, je ne suis même pas fatigué, a-t-il confié au micro du site de la Route du rhum, quelques minutes après son arrivée triomphale. J’avais tellement la niaque. J’en rêve depuis que je suis gamin de cette course. C’était une frustration de n’avoir jamais pu la faire jusque-là. » Très ému en parlant de sa maman décédée, et qui « rêvait » de le voir remporter un jour cette épreuve, Charles Caudrelier est revenu sur le tournant de sa carrière. « Il y a trois ans, des gens ont cru en moi. Ce bateau neuf de Guillaume Verdier, je l’ai trouvé dingue. C’est un travail d’équipe de Formule 1. Je suis le pilote, mais des gens bossent toute l’année. C’était une course presque parfaite et je n’ai eu aucun souci avec le bateau. » Pour dompter au mieux Edmond de Rothschild, il a pu compter sur le soutien total de son ami Franck Cammas, déterminant dans ce succès.





Vainqueur de la Route du rhum 2010 grâce aux précieux conseils de son routeur de l’époque Charles Caudrelier, Franck Cammas a en effet accepté d’inverser les rôles pour cette aventure. « C’est un juste retour des choses, précise l’intéressé. Vivre la course à terre, ce n’est pas la même chose et je ne savais pas exactement ce qu’impliquait ce travail de routeur. On dort très peu et il faut réussir à être très synthétique quand on communique avec le bateau. Mais on a vécu cette victoire comme si on était à bord avec Charles. » Après avoir enlacé ses enfants sur le port de Pointe-à-Pitre, Charles Caudrelier insiste : « Je travaille depuis trois ans aux côtés de Franck. Il m’a laissé la place généreusement, et sans lui, je n’aurais pas eu un bateau aussi performant ». Performant, le skipper encore méconnu du grand public jusque-là l’a sacrément été, lui aussi, durant une semaine.