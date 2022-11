Vol stationnaire au-dessus des dizaines de bonnets et de cheveux blancs. Le faucon crécerelle est ici chez lui. En ce jour de départ de la Route du Rhum, le rapace est chahuté par les nombreux curieux massés sur la pointe du Grouin pour admirer les 138 bateaux entamant leur course transatlantique. L’oiseau ne le sait sans doute pas mais la météo l’a épargné d’une véritable marée humaine. Prévu dimanche devant des dizaines de milliers de spectateurs à terre, le départ de la Route du Rhum avait dû être reporté pour éviter que la flotte ne se fasse broyer par les vagues. Inédit depuis la création de la course en 1978, ce report a sans doute frustré bon nombre d’amateurs de voile. Mais il a sans doute permis de préserver un peu la nature. Explications.

Ce mercredi, plusieurs centaines de personnes étaient massées sur la fragile pointe du Grouin pour suivre le lancement de la course à la voile. Bien moins que ce qui était craint dimanche. Depuis la naissance de l’épreuve il y a plus de quarante ans, chaque départ a lieu ici. « C’est toujours là que les gens viennent, c’est historique. Le site est grandiose mais il doit être préservé », assure Jacques, venu de Rennes avec son fils Renaud. Des « fans zones » avaient été aménagées par le conseil départemental, propriétaire du site, pour accueillir un public très respectueux. « Le site a subi moins de pression en raison du décalage du jour du départ. Ce n’est pas une mauvaise chose », assure Jean-François Lebas.





Plusieurs associations environnementales ont critiqué l'impact sur l'environnement de la Route du Rhum, qui attire des milliers de spectateurs sur la côte sauvage bretonne. - Lou Benoist/AFP

Responsable de la mission espace naturels et paysages au département d’Ille-et-Vilaine, il a étroitement surveillé le comportement des spectateurs afin qu’ils ne s’aventurent pas au-delà des chemins sécurisés. « On a interdit certaines zones pour préserver la biodiversité mais on doit rester vigilants. Ce site n’a pas vocation normalement à accueillir autant de monde en si peu de temps ».





Des camions ont voyagé depuis Nice pour acheminer de puissants bateaux à moteur servant pour le départ de la Route du Rhum à Saint-Malo. - C. Allain/20 Minutes

Située entre le Mont Saint-Michel et la cité corsaire, la pointe du Grouin offre un panorama somptueux sur le littoral breton. A moins d’une heure en voiture de Rennes, elle attire environ 600.000 visiteurs chaque année et se dispute le titre du site naturel le plus fréquenté de la région avec la pointe du Raz et le cap Fréhel. D’importants travaux ont été entrepris pour mieux accueillir les visiteurs mais surtout mieux protéger la végétation et la faune. On trouve ici plusieurs espèces surveillées comme le grand cormoran, le tadorne de Belon ou le fou de Bassan. Dans ses eaux nagent souvent des dauphins et des marsouins. Des espèces qui ont échappé au tumulte des centaines de bateaux à moteur avec le report du départ de la course.





Encensée pour l’esprit de liberté qu’elle véhicule, la course au large n’est pas exempte de reproches sur le plan environnemental. Dans L’Equipe, certains ont livré une longue tribune en ce sens en engageant bon nombre de skippers. Six associations écologistes bretonnes avaient également dénoncé l’impact sur l’environnement, reprochant à l’organisateur OC Sports de ne pas suffisamment le prendre en compte. La météo aura finalement joué un rôle d’arbitre. Et c’est la nature qui en a profité, pour une fois.