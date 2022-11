Axel Disasi, le défenseur de l’AS Monaco a publié dans la journée un message de soutien à Amine Harit, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, quelques heures après avoir été appelé pour jouer la Coupe du Monde avec les Bleus. Le Marocain souffre d’une « entorse des ligaments croisés du genou gauche », selon l’OM, après un choc involontaire avec Axel Disasi, sans qu'on en sache plus sur sa surée d'indisponibilité.

« J’ai compris que c’était grave »

« C’est jamais facile de s’exprimer dans ce genre de moment mais la tension est retombée. Dès que j’ai vu Amine à la suite de notre contact, j’ai compris que c’était grave et j’ai mesuré la portée que sa blessure allait avoir pour lui. Je ne peux pas ressentir un centième de ce qu’il vit aujourd’hui. Et cela m’attriste profondément. Ceux qui ont vu le match et l’action en question comprendront clairement qu’à aucun moment je ne cherche à jouer autre chose que le ballon. Et c’est ce que j’ai fait », écrit-il.









Il condamne également les messages d’insultes, parfois racistes, reçus sur ses réseaux sociaux après la blessure d’Amine Harit, qui ne participera pas à la Coupe du Monde alors qu’il devait rejoindre la sélection marocaine ce lundi. « Ce sont des choses qui sont inacceptables et incompréhensibles en 2022. Je comprends que la frustration puisse faire des choses qu’on regrette par la suite, moi le premier, comme vous avez pu le voir lors de mon interview d’après-match. Mais il y a des limites, ça reste du sport. Grosse force à Amine dans cette épreuve », regrette Axel Disasi.