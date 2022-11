Un but encaissé dans les dernières minutes, des mots très durs contre l’arbitrage et des insultes reçues sur les réseaux sociaux. Difficile fin de soirée pour Axel Disasi et l’AS Monaco, dimanche soir après leur défaite contre l’Olympique de Marseille (2-3). Le défenseur s’était présenté devant les micros d’Amazon Prime en chargeant clairement l’arbitre de la rencontre, Benoit Bastien. « Je suis désolé, mais sur les quinze dernières minutes, l’arbitre était pour Marseille. A partir du moment où Marseille a égalisé, l’arbitre était pour Marseille, c’est tout », s’était-il vivement plaint.









Ces propos, ainsi que la grave blessure d’Amine Harit après un contact semble-t-il involontaire avec Disasi, ont valu au Monégasque des insultes, parfois à caractères racistes, sur ses réseaux sociaux. Il a quelque peu tempéré ses propos, ensuite, en zone mixte : « Certes mes mots étaient virulents, maintenant que je suis un peu plus froid… L’idée ne change pas mais les mots sont plus apaisés. Ça reste mon avis. Tout le monde a vu les images, je reste persuadé que sur cette dernière action, il n’y a pas faute, a-t-il martelé en zone mixte. Avec l’égalisation, l’équipe marseillaise a eu un regain d’énergie et l’ambiance du stade a peut-être influencé les décisions arbitrales. On a été punis, mais sur l’égalisation et le dernier coup franc, on peut mieux défendre ». Peut-être le temps de digérer la folle ambiance mise par les Marseillais à Louis II.