La ministre des Sports, Amélie-Oudéa Castéra, fait le point. Interrogée sur l’enquête sur le fonctionnement de la Fédération française de football après que son président, Noël Le Graët, a fait l’objet d’accusations de harcèlement sexuel, AOC refuse de tirer des conclusions hâtives.

« Un travail d’investigation est en cours, a déclaré la ministre sur FranceInfo. Il faut voir si les révélations de So Foot sont exactes, c’est le sens de l’enquête que nous avons enclenchée. Elle a deux volets : un volet qui a trait au climat au pilotage, à la gouvernance, à la direction de cette fédération. Et un deuxième volet sur comment la FFF s’empare des sujets comme la lutte contre les violences à caractère sexiste. La démarche des inspecteurs et une démarche très méthodique très respectueuse de chacune des deux parties. »









« Il m’a dit qu’il a ce respect pour les femmes, qu’il a des filles et une femme »

Amélie-Oudéa Castera évoque également les discussions qu’elle a pu avoir avec Noël Le Graët, dont la défense semble quasi-parodique. « Noël Le Graët m’a dit qu’il n’était pas l’auteur des fameux SMS, qu’il avait ce respect pour les femmes, qu’il avait des filles et une femme à laquelle il était attaché. Il se dit très respectueux du cadre de travail. Je ne veux pas faire de procès d’intention avant la lettre. » Il faudra donc attendre les conclusions de l’enquête, probablement après le Mondial.